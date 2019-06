‘Een leven lang leren voor iedereen loont’

Het loont voor de overheid om geld te steken in een systeem van individuele leerrechten voor iedereen. Door werkenden en werkzoekenden een leven lang te laten leren zijn ze beter inzetbaar, wordt de inkomensongelijkheid teruggedrongen en dalen de uitkeringslasten. Dat staat in een rapport van SEO Economisch Onderzoek, dat tot stand is gekomen in opdracht van onder meer de werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW.

De organisaties, waaronder ook MBO Raad en de brancheorganisatie voor particuliere opleidingen NRTO, pleiten voor de invoering van een leerrechtensysteem, waarbij iedere burger na zijn beroepsopleiding recht heeft om gedurende zijn loopbaan een door de overheid erkende vorm van op-, bij- of omscholing te volgen.

Volgens de onderzoekers nemen de belastinginkomsten met zo’n systeem toe doordat beter geschoolde werkenden meer gaan verdienen. „Daarbij geeft zo’n systeem mensen meer regie over hun eigen loopbaan. Het kabinet verdient de eigen investeringen dubbel en dwars terug”, stellen de brancheorganisaties.

Door de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt is het „keihard nodig” om een leven lang leren goed van de grond te krijgen. Een leerrechtensysteem kan volgens SEO de boost geven aan de leercultuur in Nederland die nodig is.