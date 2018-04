‘Een huis voor Harry’ Prentenboek 2019

‘Een huis voor Harry’ van Leo Timmers is uitgekozen als Prentenboek van het Jaar 2019. Het staat centraal tijdens De Nationale Voorleesdagen, die op 23 januari beginnen met Het Nationaal Voorleesontbijt. Jeugdbibliothecarissen kozen nog negen andere prentenboeken die tijdens deze dagen extra aandacht krijgen.

Het doel van De Nationale Voorleesdagen is het stimuleren van voorlezen aan de jongste kinderen. De boeken uit de Prentenboek TopTien moeten een goed verhaal en aantrekkelijke illustraties hebben plus aanknopingspunten om het er met peuters en kleuters over te hebben.