Een huis om je in te wurmen

In de Oude Kerk in Delft is vanaf donderdag een kunstwerk te zien in de vorm van een huis van 16 meter lang, 7 meter hoog en 138 centimeter ‘breed’. Het gaat om het absurdistische ontwerp Narrow House van de Oostenrijker Erwin Wurm, dat hij ook toonde op de Biënnale van Venetië.

Wurm maakte het Narrow House zo smal om de benauwdheid van zijn opvoeding en de tijd waarin hij is opgegroeid voelbaar te maken. Niet alleen het huis zelf, maar ook alles wat erin staat is smal.

Nadat het tot medio februari in Delft te bezoeken is geweest, verhuist het voorgoed naar de West Collection in het Amerikaanse Philadelphia. Dat het in Delft te bekijken en ook te betreden zal zijn, heeft te maken met het themajaar Gouden Eeuw en de inmiddels geopende tentoonstelling van bijna dertig werken van Pieter de Hooch in Museum Prinsenhof Delft: Uit de schaduw van Vermeer. Wurm houdt erg van het werk van Pieter de Hooch, Johannes Vermeer en tijdgenoten. schilders die soms zo goed de huizen uit hun tijd weergaven.

Wurm is blij met de tijdelijke plek in Delft, mede omdat het Narrow House een plek krijgt in de buurt van het graf van Vermeer: „Een grote eer!”, vindt hij dat.

De presentatie maakt deel uit van de manifestatie Gewoon bijzonder (Bijzonder gewoon), waarbij eigentijdse kunst op vijf locaties in de Delftse binnenstad te zien is.