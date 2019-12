„Een held wordt geëerd om zijn heldendaden, maar een held hoeft geen heilige te zijn”, zei Henk Morsink, Kanselier van de Nederlandse Orden, maandag in Arnhem, vlak voor de uitspraak in de zaak van militair Marco Kroon. Bij de andere koninklijke onderscheidingen wordt bij de toekenning wel gekeken naar het gedrag van betrokkenen.

Kroon is sinds begin 2009 drager van de Militaire Willems-Orde (MWO), de hoogste militaire onderscheiding, voor uitzonderlijk moedig gedrag in Afghanistan in 2006. Morsink kent Kroon goed, omdat ze beiden destijds dienden in Afghanistan.

Voor de toekenning van de MWO wordt niet het verleden van de beoogde kandidaat onderzocht maar puur de veronderstelde heldendaden. Alleen als uit onderzoek blijkt dat er sprake was van oorlogsmisdaden, volgt geen militaire onderscheiding, aldus Morsink. De Kanselarij adviseert bij onderscheidingen.

Een MWO kan nadien wel worden afgepakt als de betrokkene onherroepelijk is veroordeeld tot een gevangenisstraf van minimaal een jaar. Volgens Morsink is dat in een ver verleden wel eens gebeurd. Voor de andere onderscheidingen geldt hetzelfde: ook die kan worden afgenomen vanwege een jaar celstraf.