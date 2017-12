Een echt feest is de jaarwisseling al niet meer

Zondag is het oudejaarsdag. Elk jaar is het weer een spannende vraag hoe de festiviteiten zullen verlopen. Hoewel, een echt feest is het niet meer sinds vooral het steeds zwaardere illegale vuurwerk voor steeds meer slachtoffers en materiële schade zorgt. Bovendien is het intussen eerder regel dan uitzondering dat hulpverleners –die nota bene mensen in nood willen helpen– bekogeld worden met vuurwerk.

Korpschef Akerboom van de nationale politie noemt de jaarwisseling een risicowedstrijd. „Het is wel het feest van oliebollen, maar wij bereiden ons voor op een grote nationale risicowedstrijd. Want in het donker komt er iets in de mensen los”, zei hij eerder deze week op televisie.

Akerboom is zeker niet de eerste die aan de bel trekt over misstanden rond de jaarwisseling. Na een onrustige oudejaarsnacht zullen onder anderen politici en burgemeesters opnieuw vertwijfeld roepen dat het „zo niet langer kan.” Een vuurwerkverbod zou soelaas kunnen bieden, maar tot nu toe heeft geen enkel kabinet een vuurwerkverbod willen of durven afkondigen. In de Tweede Kamer is het enthousiasme voor een algeheel verbod niet groot. Alleen GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50PLUS en SGP zijn voorstander.

Het is ook de vraag of een vuurwerkverbod veel uit zal halen, want het succes van zo’n maatregel valt of staat met de handhaving ervan. Ook Akerboom erkent dat.

Jaarwisseling