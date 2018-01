Een Duits boek? Eh..... Mein Kampf!

Aan de kennis van Nederlandse scholieren van het Duitse boek lijkt nog wel het een en ander te verbeteren. „De helft kan geen Duitstalige schrijver noemen. Als bekendste boek komt Hitlers Mein Kampf uit de bus”, constateert het Duitsland Instituut in Amsterdam (DIA) uit onderzoek onder bijna 2800 middelbare scholieren uit het hele land.

Der Vorleser van Bernhard Schlink is een goede tweede in (alleen) de bovenbouw. De Duitse taal staat er bij de kinderen wel beter op dan zeven jaar geleden (40 procent noemt hem interessant), maar ze leren hem amper goed te spreken en van Duitsland weten ze ook niet veel. Op de vraag welke Duitse persoonlijkheden ze kennen, komt meestal wel antwoord: bondskanselier Angela Merkel wordt het vaakst genoemd. Tijdens een onderzoek in 2010 was dat nog Adolf Hitler.

Het DIA wil meer aandacht voor literatuur in het moderne vreemdetalenonderwijs. „De cultuur in Duitstalige gebieden komt op deze manier dichterbij. Dat motiveert de lezers de taal te leren, en uiteindelijk misschien Duitse taal en cultuur te studeren. Dat is hard nodig, omdat maar weinig studenten voor Duits kiezen en er een aanzienlijk tekort is aan docenten Duits.”