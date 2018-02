Een dode en een gewonde na ongeval Wassenaar

Een man is in het ziekenhuis overleden, nadat hij zondagochtend op het terrein van het attractiepark Duinrell in Wassenaar met een auto in het water was beland. Een andere man raakte zwaar gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Eerder melde de politie nog dat er twee slachtoffers overleden zouden zijn.

„Agenten van de verkeersongevallenanalyse kregen informatie binnen dat twee slachtoffers, die in kritieke toestand naar verschillende ziekenhuizen waren overgebracht, waren overleden. Zondagmiddag bleek deze informatie niet juist te zijn”, aldus de politie.

De identiteit van de twee slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Een derde persoon, de mogelijke bestuurder van het voertuig, kon zelfstandig uit het voertuig komen en werd later in het ziekenhuis aangehouden. Het is een 28-jarige man zonder vaste woon- en of verblijfplaats.

Hulpdiensten kregen zondag om 03.15 uur een melding dat een auto te water was geraakt. Duikers van de brandweer haalden de gewonden uit het voertuig. Alle drie de mannen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De slachtoffers zijn mogelijk verblijfsgasten van het park.