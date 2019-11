„Een derde van alle verkeersboetes onterecht”

Een derde van alle verkeersboetes waartegen burgers vorig jaar bezwaar indienden bleek onterecht opgelegd. Dat blijkt uit gegevens van de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie, die door het AD zijn opgevraagd.

Het gaat om 107.300 boetes die werden uitgedeeld voor snelheidsovertredingen, door rood rijden, handheld bellen of een andere overtreding van de zogeheten ”Wet Mulder”.

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) deelde in 2018 9,2 miljoen boetes uit. Die leverden de schatkist 754 miljoen euro op. Althans, als ze allemaal konden worden geïnd. Ruim 330.000 keer –nog geen 4 procent van het totaal– dienden burgers namelijk bij het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) bezwaar in tegen een boete. Van de 318.000 bezwaren die inmiddels zijn beoordeeld, werd ruim een derde toegekend. In beroep en hoger beroep kwamen daar nog eens zo’n 5.000 boetes bovenop.