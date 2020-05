‘Een derde middelbare scholen schaft zittenblijven af’

Een meerderheid van de middelbare scholen laat de regels los die normaal voor leerlingen gelden om over te gaan. Ruim een derde (38 procent) van de scholen geeft aan dat zittenblijven dit jaar helemaal wordt afgeschaft vanwege de problemen met lesgeven door het coronavirus.

Dat meldt de Volkskrant op basis van een enquête die door 149 scholen is ingevuld. Die zijn samen goed voor 20 procent van de leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs.

53 procent van de scholen geeft aan dat de ‘normale overgangsnormen’ niet gelden. 41 procent zegt nog wel gewoon op basis van rapportcijfers een bindend advies te geven over zittenblijven of overgaan. Ruim 5 procent heeft nog geen keus gemaakt.

Een deel van de scholen (15 procent) kiest ervoor om ouders te laten bepalen of hun kind overgaat. Het Ulenhofcollege in Doetinchem geeft als enige in de enquête aan dat de eindbeslissing bij de leerling ligt.

Middelbare scholen sloten op 16 maart de deuren vanwege de uitbraak van het coronavirus. Sindsdien krijgen leerlingen digitaal les. Volgende week dinsdag mogen de scholen weer open.