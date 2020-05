Een derde leerkrachten vindt hervatten onderwijs onverantwoord

Ruim een derde van de basisschoolleraren vindt het onverantwoord om vanaf 11 mei weer voor de klas te staan. Leerkrachten vinden dat het kabinet het RIVM-onderzoek naar de besmettingsrisico’s van jongeren had moeten afwachten.

Bovendien zijn ze bang besmet te raken of hun leerlingen te besmetten, bleek maandag uit representatief onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies en het AD onder 1250 leraren.

Bijna een kwart van de ondervraagde leerkrachten heeft geen vertrouwen in de onderbouwing van het Outbreak Management Team, dat stelt dat er bij kinderen nauwelijks besmettingsrisico’s zijn. „Het zit veel leraren niet echt lekker dat de scholen opengaan”, constateert onderzoeker Vincent van Grinsven. „Ons onderzoek laat zien dat er veel ongemak aanwezig is. Is dit wel het juiste besluit? En waarom heeft het kabinet het RIVM-onderzoek niet afgewacht?”

Toch staat vanaf 11 mei 93 procent van de leraren voor de klas; 4 procent gaat geen lesgeven, 3 procent twijfelt nog. De leraren die thuisblijven, vallen zelf onder de risicogroep of hebben kwetsbare familieleden.

Ondanks dat leerkrachten kritisch zijn over het opengaan van de school op 11 mei is er over het algemeen wel vertrouwen in de verschillende partijen: 63 procent heeft veel vertrouwen in de wijze waarop het kabinet de coronacrisis aanpakt (12 procent niet), en 59 procent heeft veel ver- trouwen in het RIVM (13 procent niet). Beduidend minder leerkrachten hebben vertrouwen in de wijze waarop minister Slob de coronacrisis voor het basisonderwijs aanpakt: 38 procent van de leerkrachten heeft daar veel vertrouwen in, 28 procent niet.

De meeste scholen kiezen voor hele dagen onderwijs en voor halve groepen. Bijna driekwart van de leerkrachten (72 procent) geeft aan dat hun school ervoor kiest voor alle leerlingen hele dagen onderwijs te verzorgen. Dat betekent dat alle leerlingen volle dagen naar school komen, maar dan bijvoorbeeld alleen op de maandag en woensdag en andere leerlingen op de dinsdag en donderdag).

Een op de zeven leerkrachten (15 procent) meldt dat de school ervoor kiest om alle leerlingen halve dagen onderwijs op school te geven, wat betekent dat alle leerlingen elke dag een halve dag naar school gaan.

De overgrote meerderheid van de scholen is van plan te gaan werken met halve groepen. Een kleine groep leerkrachten (6 procent) zegt aan dat hun school ervoor kiest om volledige groepen naar school te laten komen.