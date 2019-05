Een derde kinderen wil bij een herdenking zijn

Een grote groep kinderen kijkt op 4 mei vanaf de bank naar de Dodenherdenking op televisie, maar een op de drie wil liever een herdenking een keer in het echt bijwonen. Dat blijkt uit het Nationale Kinderherdenkingsonderzoek dat is uitgevoerd onder 1057 kinderen in de leeftijd van 10 tot 16 jaar.

Van de kinderen die zijn ondervraagd zegt twee derde op 4 mei naar de televisie te kijken. Bijna een kwart geeft aan een klein beetje zenuwachtig te zijn tijdens Dodenherdenking. Ook lukt bij een deel twee minuten stil zijn niet altijd. Een op de vijf kinderen heeft er wel eens doorheen gepraat en 16 procent per ongeluk een keertje gelachen.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de Nationale Kinderherdenking. Dat wordt sinds een aantal jaar gehouden in Madurodam in Den Haag.