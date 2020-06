Een coronapatiënt minder op de intensive care

Het aantal coronapatiënten dat op de intensive care ligt, is dinsdag gedaald van 92 naar 91. Het aantal patiënten neemt elke dag langzaam af, „geheel in lijn met het stabiele beeld van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames per dag”, aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt niet hoeveel mensen met andere aandoeningen op een intensivecareafdeling liggen en hoeveel coronapatiënten op verpleegafdelingen worden behandeld.

Elke dag worden een paar mensen overgebracht naar een intensive care en mogen iets meer mensen van de ic af. Het LCPS verwacht dat het aantal coronapatiënten op de ic in de komende periode nog licht daalt, maar het centrum gaat er ook vanuit dat er nog een tweede golf komt.