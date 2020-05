Een coronapatiënt meer op de intensive care

Op de intensive cares worden momenteel 189 patiënten behandeld omdat ze het coronavirus onder de leden hebben. Dat is een meer dan dinsdag. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, spreekt van een stabilisatie, maar verwacht wel dat de daling ook de komende week doorzet.

Net als op dinsdag ligt één coronapatiënt op een ic in Duitsland, de andere 188 krijgen in Nederland intensieve zorg. De Nederlandse ic’s behandelen ook 522 mensen met andere aandoeningen. Dat zijn er 23 meer dan op dinsdag. In totaal behandelen de Nederlandse ic’s 710 mensen, minder dan gebruikelijk.

Op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen liggen 723 coronapatiënten, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Dat is een toename van 25 ten opzichte van dinsdag.