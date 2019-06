Een beknelde persoon bevrijd uit Beatrixsluis

Een van de twee mensen die maandagmorgen bekneld raakten onder een contragewicht van een sluisdeur aan de Prinses Beatrixsluis bij Nieuwegein, is bevrijd. Een woordvoerder van de veiligheidsregio meldt dat deze persoon met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Over de toestand van die persoon, kon de woordvoerder niets zeggen.

De brandweer onderzoekt hoe ze tweede persoon die bekneld raakte, kan redden. Vermoedelijk zit hij met zijn voet bekneld. „We bekijken hoe we het contragewicht kunnen verplaatsen”, aldus de zegsman van de veiligheidsregio. De twee personen die bekneld raakten, waren bezig met werkzaamheden aan de sluis.

De Beatrixsluis was in 1938 het eerste bouwwerk dat naar de prinses werd vernoemd, die in januari van dat jaar werd geboren. De sluis zorgt voor een verbinding tussen de havens van Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen, en verzorgt voor meer dan 50.000 schepen per jaar een veilige passage.

Begin februari opende prinses Beatrix een derde schutkolk in de sluis. Die is groter en breder dan de andere twee.