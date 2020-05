Een aanhouding rond ‘waardige herdenking’ op de Dam

De Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam is maandagavond „waardig, veilig en ongestoord” verlopen. Dat meldt de politie. Wel werd rond 20.15 uur een man aangehouden in de omgeving van de Dam voor het verstoren van de openbare orde. Wat hij precies heeft gedaan, is niet bekendgemaakt.

Volgens een woordvoerster van de politie was het een bijzonder beeld om de oorlogsdoden te herdenken op een lege Dam, „ook voor onze collega’s”. Het plein was afgezet met hekken om ervoor te zorgen dat er geen publiek bij kon komen.

Vanwege het coronavirus mochten er dit jaar geen toeschouwers bij de Dodenherdenking zijn. Alleen koning Willem-Alexander, koningin Máxima, premier Mark Rutte, de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, waren erbij.