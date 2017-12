Eemnes krijgt eerste slimme elektriciteitsnet ter wereld

In de Utrechtse gemeente Eemnes gaan honderden huishoudens en enkele bedrijven stroom aan elkaar verkopen tegen een continu wisselende prijs. Een dergelijk slim elektriciteitsnet bestaat volgens de gemeente in de praktijk nog nergens ter wereld.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft voor het netwerk ontheffing van de elektriciteitswet verleend aan energiecoöperatie Eemnes Energie. Amersfoort volgt; daar staat een tweede project gepland.

Het leveren van stroom van de ene gebruiker naar de andere op basis van onderlinge verrekening wordt ”micro energy trading” genoemd. Enervalis, een beginnend bedrijf in België, heeft hiervoor de benodigde software ontwikkeld en getest. De combinatie van een virtuele munt op basis van blockchain-technologie en de nieuwste generatie slimme meters maakt deze innovatie mogelijk. In het project werken Enervalis en Eemnes Energie onder andere samen met woningcorporatie De Alliantie, de Chalmers Universiteit in Göteborg (Zweden), de provincie Utrecht, de rijksoverheid en de Europese Unie.

Slimmere elektriciteitsnetwerken zijn nodig nu duurzaam opgewekte stroom een steeds groter deel uitmaakt van het energie-aanbod, aldus de gemeente Eemnes. „Anders dan bij een centrale op gas is de productie van zonnestroom of windenergie lastig aan te passen op de vraag van dat moment. Opslag in batterijen kan dat probleem deels oplossen, maar voor een betere balans van vraag en aanbod zijn ook slimme netwerken nodig. Zo kan een (huishoudelijk) apparaat bijvoorbeeld gaan werken op een moment waarop er veel aanbod is en daarmee de prijs dus laag.”

Wethouder duurzaamheid Niels Rood: „In Eemnes zijn veel huizen met zonnepanelen. Omdat we daarnaast met Eemnes Energie een goed werkende energiecoöperatie hebben kregen we subsidies en de ontheffing voor dit project. Vanaf volgend jaar al kunnen Eemnessers onderling stroom kopen en verkopen. Hierdoor zijn zij voordelig uit zonder dat zij er omkijken naar hebben. Eemnes wil in 2030 een groot deel van de huishoudens afgekoppeld hebben van het aardgas. De gemeente tracht daarbij te voorkomen dat inwoners ineens veel meer moeten gaan betalen voor hun energierekening. Deze innovatie maakt het gebruik goedkoper.”