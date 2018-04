Edith Schippers gaat Haagse coalitie vormen

Oud-minister Edith Schippers gaat proberen om in Den Haag een nieuw coalitie te formeren waarin Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks zitten. Zij zal dan het stokje over nemen van haar VVD-partijgenoot Hans Wiegel die de afgelopen weken verkenner was voor een nieuw stadsbestuur.

Betrouwbare bronnen bevestigen een bericht daarover van Omroep West. Wiegel presenteert dinsdag zijn bevindingen tot nu toe. Schippers (53) was van 2010 tot 2017 minister van Volksgezondheid. Voor dit tijd zat ze in de Tweede Kamer.