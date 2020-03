Ede: Zonnevelden zo min mogelijk op landbouwgrond

De gemeente Ede wil zonnevelden zoveel mogelijk realiseren op andere plekken dan landbouwgrond. Ze onderzoekt daarom het gebruik van zogeheten restgronden, zoals de randen van snelwegen en op- en afritten, en de mogelijkheden van overkapping van parkeerplaatsen met een zonnedak.

Voor de periode tot 2022 zoekt Ede voor de plaatsing van zonenergie-systemen naar in totaal minstens zes hectare. „Het gebruik van landbouwgrond willen we beperken, ook al zullen zonnevelden op deze gronden nodig blijven”, zegt wethouder duurzaamheid Lex Hoefsloot. Daarmee komt het college tegemoet aan de SGP-fractie, die een jaar geleden in de gemeenteraad bepleitte dat landbouwgrond onmisbaar is voor de voedselvoorziening.

Uit onderzoek moet blijken welke plekken in de gemeente het kansrijkst zijn voor de opwekking van zonenergie. Het college besluit daarna welke projecten uitgewerkt gaan worden. Opties zijn verder drijvende vlotten in vijvers, vliegveld Deelen en locaties voor bedrijventerreinen met een tijdelijke bestemming, aldus Hoefsloot.