Ede worstelt met reformatorische scholen

De reformatorische Calvijnschool in Ederveen wil graag een nevenvestiging in Lunteren. Die zou het ergste ruimtegebrek verhelpen. Maar is dat wel op korte termijn mogelijk? De gemeenteraad van Ede spreekt er komende maand over.

Al jaren kampt de Calvijnschool, aangesloten bij de reformatorische scholenkoepel VBSO, met een tekort aan klaslokalen. Sinds 2007 is hij daarover met de gemeente Ede in gesprek. De 465 leerlingen zijn over vijf locaties in Ederveen verdeeld. Ze krijgen onder meer onderwijs in leegstaande lokalen van de hervormde Julianaschool en een oude kantine van de plaatselijke tennisvereniging.

De gebouwen van zowel de Calvijn- als de Julianaschool zijn verouderd. Gezamenlijke en gelijktijdige vervangende nieuwbouw in 2023 is opgenomen in het gemeentelijke onderwijshuisvestingsplan. Bij de bespreking daarvan besloot de raad begin vorig jaar unaniem dat de nieuwbouw al in 2019 zou plaatshebben.

Onderwijswethouder Weijland verbond twee voorwaarden aan de versnelling. Zo moeten beide schoolverenigingen financieel bijdragen. De Julianaschool, waarvan het gebouw is afgeschreven, houdt echter vast aan 2023 en de Calvijnschool wil hooguit 50.000 euro op tafel leggen.

Volgend jaar worden op de toekomstige bouwplek alvast zes of negen lokalen gerealiseerd, zodat de Calvijnschool dan nog maar op twee locaties in Ederveen is gevestigd.

Lunteren

De tweede voorwaarde is dat wordt onderzocht of de Calvijnschool onderwijs in Lunteren kan aanbieden. Volgens cijfers van de gemeente Ede wonen er 122 leerlingen van de Calvijnschool dichter bij Lunteren dan bij Ederveen, veelal in het landelijk gebied tussen beide dorpen.

De optie Lunteren blijkt niet zo eenvoudig, stelden Burgemeester en Wethouders deze maand in een memo aan de raad. „Ruimtelijk is er binnen de bestaande scholen geen leegstand die –structureel– een oplossing biedt voor de, ook in Lunteren, verwachte groei van een locatie van de Calvijnschool. Dit betekent dat hier ook gebouwd moet worden.”

Daarnaast maakt vooral het bestuur van de drie Scholen met de Bijbel in Lunteren en de buurtschap Nederwoud (tussen Barneveld en Ederveen) zich zorgen over de eventuele nieuwkomer. Lunteren heeft ook een christelijk-nationale school (De Triangel) en een openbare school.

Voor het bestaande schoolaanbod is in het dorp „een breed maatschappelijk draagvlak”, schrijft het bestuur aan de raad. Ook leerlingen uit reformatorische kring, waaronder de gereformeerde gemeente in Ede, bezoeken scholen met een open toelatingsbeleid.

„Een nieuwe school in de kern van het dorp kan tot verschuiving/ontwrichting van de bestaande verhoudingen leiden”, aldus het bestuur. „Als er een reformatorische school bij komt, kunnen de ouders aan de rechterflank binnen onze vereniging op termijn anders gaan kiezen. Dit werkt verstorend voor het huidige evenwicht en de harmonie.” Ook het bestuur van De Triangel sluit „sociale onrust” niet uit.

Bovendien, aldus het bestuur van de Scholen met de Bijbel, kiest maar een beperkt aantal gezinnen uit Lunteren zelf voor de Calvijnschool. „De school in Ederveen trekt ook veel kinderen uit de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Barneveld. Die plaatsen liggen veel meer voor de hand om er onderzoek te doen.”

Directeur Postema van de Calvijnschool weerspreekt die stelling. „Momenteel hebben we geen leerlingen uit Scherpenzeel, een paar kinderen uit Barneveld en uit Renswoude te weinig om tot een goede oplossing te komen.”

Postema geeft Lunteren niet op. „Ik verwacht dat we in augustus er toch kunnen beginnen met de groepen 1 tot en met 4. We zijn aan het doorrekenen wat de kosten zijn en we kijken rond voor een geschikte locatie.”

In hun memo geven B en W het vraagstuk een bredere context. Ze wijzen op de plannen voor een reformatorische school in de buurtschap De Valk tussen Lunteren en Wekerom, waar al een School met de Bijbel (met reformatorische grondslag en open toelatingsbeleid) bestaat.

De Edese gemeenteraad wees vorig jaar een aanvraag voor een nieuwe school af omdat die niet voldeed aan de wettelijke vereisten voor prognoses van leerlingaantallen. De initiatiefnemers tekenden hiertegen beroep aan bij het ministerie.

Behoudende vleugel

De wens voor een school in De Valk en de grote toeloop van leerlingen naar de Calvijnschool tonen volgens Burgemeester en Wethouders aan dat er in het noordelijk deel van de gemeente „sprake is van een vraag/behoefte vanuit de behoudende vleugel en een aanbod vanuit de bestaande scholen dat hier niet, of niet helemaal, op aansluit.”

De gemeente kan daarin weinig sturen. In de memo spreekt het college min of meer de hoop uit dat „alle scholen van de reformatorische richting, zowel die met een open als met een gesloten toelatingsbeleid” komen tot een gezamenlijk spreidingsplan.