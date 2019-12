Ede plaatst woonunits voor ‘bosslapers’

Ede gaat op een voormalig kazerneterrein woonunits plaatsen voor de ongeveer vijftien hardnekkige buitenslapers in die gemeente. Het gaat om een groep mannen en vrouwen, die soms al meer dan tien jaar in de Edese bossen slapen en die niet passen binnen de reguliere nachtopvang. Het is de bedoeling dat de sobere huisjes nog voor de kerst in gebruik zijn genomen, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Volgens de gemeente veroorzaakt de problematische groep overlast door inbraken, diefstallen en achterlaten van gebruikte spuiten. Overdag zijn de daklozen al vaak te vinden op de oude kazerneterreinen in Ede. Daar is ook een Sociaal Pension van het Leger des Heils. Het plaatsen van de units in de buurt van deze opvang is daarom voor de gemeente de meest logische optie.

Ede zoekt al heel lang naar een oplossing voor de bosslapers. Volgens het Leger des Heils passen ze nu vanwege diverse problemen niet in de nachtopvang in het Sociaal Pension. Dat wordt de komende jaren gerenoveerd en heeft daarna wel plek voor cliënten met dergelijke problemen.

Ede maakt haast met het realiseren van de opvang, omdat het college het onwenselijk vindt dat daklozen in de winterkou buiten slapen. De gemeente gaat er alles aan doen om de groep ’s nachts naar binnen te krijgen, zegt de woordvoerder.