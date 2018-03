Ede pakt lekkage voormalige vuilnisbelt aan

Ede gaat de lekkage van vervuild water uit de voormalige vuilnisbelt De Bult naast natuurgebied het Wekeromse Zand zo snel mogelijk aanpakken. Omwonenden toonden in de afgelopen maanden aan dat de afdeklaag van de voormalige vuilstortplaats op de Veluwe steeds verder scheurde en dat daar vervuild water doorheen lekte. Nu een door de gemeente ingehuurd ingenieursbureau dat bevestigt, gaat het gebied meteen op slot, liet de gemeente donderdag weten.

Op de belt is in de vorige eeuw allerlei afval gestort, waaronder verfresten en verpakkingen van schoonmaakmiddelen. De stortplaats is begin deze eeuw afgedekt. Het is nu een recreatieheuvel met wandel- en fietsroutes. Volgens de onderzoekers heeft het lekkende water uit de belt geen gevaar opgeleverd voor bezoekers, maar het grondwater bij het natuurgebied is wel vervuild.

De afdeklaag van De Bult is ernstig afgesleten, onder andere door graven van wilde zwijnen. Ede gaat de laag nu veel dikker maken, zodat er geen vervuild water meer kan ontsnappen. Ondertussen heeft extra grondwateronderzoek plaats. Het gebied blijft maandenlang afgesloten. Toeristische routes worden omgeleid.