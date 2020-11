Ede pakt drukte op Ginkelse Heide aan

Ede gaat de drukte op de Ginkelse Heide aanpakken. Het heidegebied, tevens landingsterrein van de geallieerden bij de Slag om Arnhem in 1944, is zo populair bij wandelaars en toeristen uit binnen- en buitenland dat de natuur en de ecologie er te zwaar onder te lijden hebben. Volgens verantwoordelijk wethouder Jan Pieter van der Schans moet de balans tussen natuur, recreatie en landbouw worden hersteld.

De drukte is het grootst in de omgeving van de schaapskooi. Daar vlakbij staat het Airborne-monument dat drommen toeristen trekt. Bij de schaapskooi zijn ook enkele horecapunten. De parkeerterreinen daar puilen uit, wat tot onveilige situaties leidt op de doorgaande weg N224 tussen Ede en Arnhem. Bovendien zitten fietsers en wandelaars elkaar in de weg.

Ede heeft elf projecten bedacht om de situatie te verbeteren. Zo komen er wandelroutes vanaf de schaapskooi over de heide, die door minder kwetsbaar natuurgebied leiden. Onderweg vinden wandelaars veel informatie over de militaire historie van De Ginkel. De schaapskudde die de hei begraast wordt uitgebreid. Ede bouwt een tweede schaapskooi. Met hondenbezitters worden afspraken gemaakt over de plaatsen waar ze hun huisdier los mogen laten, want nu worden de schapen te vaak opgeschrikt door rondrennende honden.

Omdat de heide ook in snel tempo verdroogt gaat Ede landbouwers helpen om op een andere manier te werken. Door andere vormen van landbouw te gebruiken, wordt water langer vastgehouden, wat goed is voor kruiden, insecten en boerenlandvogels. Op de Ginkelse Heide komen veel bijzondere soorten voor.