EDE - Bij het driedaagse Nederlands kampioenschap wielrennen in juni in Ede wordt op zondag zoveel mogelijk rekening gehouden met de kerkdiensten. Dat antwoorden burgemeester en wethouders op vragen van de SGP-fractie in de Edese gemeenteraad.

Met een vertegenwoordiging van de hervormde Oude Kerk wordt overlegd over het beperken van de overlast. Onder meer wordt gesproken over bereikbaarheid en parkeren. Met het oog op de kerkdiensten ’s morgens en ‘s avonds is er rondom het Raadhuisplein alleen tussen 12.00 en 18.00 uur versterkt geluid van de omroepinstallatie. Op het parcours wordt het geluid niet versterkt nabij kerken.

Het college is zich ervan bewust dat niet alle Edenaren het kunnen waarderen dat het NK ook op zondag wordt gehouden. “Maar omdat het evenement op drie dagen is, kan iedereen zelf bepalen welke dag hij/zij het wil bezoeken.” Op verzoek van de gemeente heeft de organisatie de toertocht van zondag naar zaterdag verplaatst. “Hierdoor kan iedereen daaraan deelnemen.”

De SGP is er niet blij mee dat Ede 400.000 euro voor het NK neertelt, terwijl er miljoenen op bijvoorbeeld de jeugdzorg worden bezuinigd. Het college wijst erop dat in het bestuursakkoord voor deze raadsperiode is afgesproken dat Ede jaarlijks een meerdaags evenement met landelijke uitstraling binnenhaalt. Bovendien komen niet alleen sportliefhebbers aan hun trekken. Op de NK-dagen zijn er ook activiteiten rondom de thema’s bevrijding, voeding en bewegen. De gemeente betaalt niet voor de inzet van veiligheidsdiensten en financiële risico’s liggen bij de organisatie van het NK, aldus b en w.