Ede niet in actie voor behoud lintje brandweervrijwilliger

De SGP-fractie in de Edese gemeenteraad vindt het „wrang” dat vrijwilligers bij de brandweer voortaan niet meer automatisch een onderscheiding krijgen. De fractie heeft er schriftelijke vragen over gesteld, maar vangt bot bij het college.

De Kanselarij der Nederlandse Orden, die de koning adviseert bij de toekenning van lintjes, schrapt vanaf 2020 het gebruik dat na twintig jaar bij de brandweer automatisch een onderscheiding volgt. Een van de argumenten is dat vrijwillige brandweermensen een uurvergoeding voor hun inzet ontvangen. „Een vrij bizarre motivering”, oordeelt de Edese SGP. „Brandweervrijwilligers staan dag en nacht klaar voor de samenleving, naast hun dagelijkse werk. Ze verdienen ons grote respect.”

De SGP wil dat burgemeester René Verhulst van Ede deze „misser” bij zijn collega’s uit de veiligheidsregio aankaart om gezamenlijk de Kanselarij in een brief te verzoeken haar besluit te herzien. Burgemeester en wethouders antwoorden dat zo’n reactie „geen toegevoegde waarde heeft.” Een aantal Gelderse burgemeesters, onder wie Verhulst, heeft vorig jaar kenbaar gemaakt dat ze het vervallen van de automatische toekenning „juist aan deze hulpverleners” betreurt. „Dit leidde helaas niet tot aanpassingen.”

De suggestie van de SGP om voor de brandweervrijwilligers een alternatief in het leven te roepen, neemt het college niet over. „Voor de brandweer bestaan meerdere decoraties voor dezelfde verdiensten. Brandweer Nederland reikt er zelf een aantal uit, onder meer voor trouwe dienst.” Bovendien: „Dat de automatische benoemingsgrond vervalt, betekent niet dat brandweermensen niet meer in aanmerking komen voor een koninklijke onderscheiding. Op basis van bijzondere persoonlijke verdiensten ziet het Kapittel voor de Civiele Orden nog steeds graag voorstellen tegemoet.”

De SGP-raadsleden Nico van der Poel en Arnold Versteeg voegden aan hun vragen een persoonlijke noot toe. „Indien de vrijwillige brandweer buitengesloten wordt voor een automatische onderscheiding, zou dit ook bijvoorbeeld voor raadsleden moeten gelden.” Raadsleden krijgen na twaalf jaar een lintje toegekend.