Ede haalt arbeidsmigranten uit kelder

Ede heeft deze week onmiddellijk een einde gemaakt aan de woonsituatie van elf Oost-Europese arbeidsmigranten. De migranten woonden in zeven kamertjes die in de kelder van een appartementencomplex waren getimmerd. Ze hadden daar nauwelijks daglicht en ventilatie en geen goede vluchtwegen. „Een onacceptabele situatie”, aldus verantwoordelijk wethouder Hester Veldman woensdag.

Volgens Omgevingsdienst De Vallei, die de kamers in de kelder ontdekte na een melding, was de woonsituatie onveilig en ongezond. De elf mensen woonden sinds mei van dit jaar in de kelder. De beheerder van het appartementencomplex wist volgens de gemeente van de huisvesting. De appartementen boven de kelder zijn gewoon bewoond, aldus de gemeente.

De migranten hebben direct andere huisvesting gekregen. De gemeente zoekt nog uit wie precies verantwoordelijk was voor hun woonsituatie. „Werkgevers en verhuurders moeten zorgen voor veilige en gezonde huisvesting voor arbeidsmigranten. Want zij leveren een belangrijke bijdrage aan de lokale economie”, zegt Veldman.