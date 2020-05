Ede draait verdubbeling grafrecht deels terug

De gemeenteraad van Ede heeft donderdag besloten een verdubbeling van de grafrechten deels terug te draaien. Voor rechten die dit jaar aflopen, gelden nog de oude tarieven wanneer belangstellenden voor 1 maart aangaven hun recht te willen verlengen. In november wijzigde de raad de leges en tarieven voor onder meer begraven. De gemeenteraad vindt de plotselinge forse stijging, die veel onbegrip wekte, bij nader inzien onaanvaardbaar. Uitgangspunt was dat tarieven kostendekkend zijn, wat leidde tot de sterke verhoging.

Kostte verlenging van een recht met tien jaar voor een graf voor twee volwassen overledenen voorheen 496 euro, nu moet 900 euro worden neergeteld. Voor wie vorig jaar al op enige manier liet weten verlenging van een in 2020 aflopend grafrecht te wensen, is de oude legesverordening zó uitgelegd dat ze op deze aanvragen van toepassing is. Dit loste niet het probleem op voor een klein aantal belanghebbenden dat niet vóór de jaarwisseling reageerde, maar wel een grafrecht heeft dat dit jaar verloopt.

Voor degenen die vóór 1 maart alsnog meldden dat ze wilden verlengen, is nu als oplossing aangeboden dat het tarief van 2019 wordt aangehouden. Daarvoor was wel een wijziging van de legesverordening nodig.

De SGP verzocht de reparatieregeling voor heel 2020 te laten gelden. Daarmee zou volgens de partij een beperkt bedrag gemoeid zijn. Het college gaat dat onderzoeken. GroenLinks vroeg om een verkenning van de mogelijkheden van eeuwige grafrust.