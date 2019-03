Ed van Hell vertrekt bij Ontmoeting

Directeur-bestuurder Ed van Hell vertrekt bij Stichting Ontmoeting. De organisatie gaat op zoek naar een opvolger.

Het afscheid van Van Hell heeft eind oktober plaats, zo maakte Ontmoeting vrijdagmiddag bekend. „De reden van zijn vertrek is, dat hij tijdig het stokje wil overdragen aan een ander. Daarbij komt dat hij op 31 oktober precies 25 jaar in dienst van Ontmoeting is, wat voor hem een mooi markeringspunt is”, aldus dr. M. J. Kater, voorzitter van de raad van toezicht. Deze raad begeleidt het proces dat moet leiden tot een nieuwe directeur-bestuurder.

Van Hell heeft „vanuit een sterk christelijke drijfveer leiding gegeven aan een organisatie die er wil zijn voor de ander: de ander in nood, de ander die anders is.” De ervaring die hij heeft opgedaan, wil Van Hell na zijn vertrek „breder gaan inzetten als zzp’er ten dienst van anderen.” De missie van Ontmoeting is vastgelopen mensen, onder wie dak- en thuislozen, te ondersteunen om hun leven weer op orde te krijgen.

Lees ook:

Ed van Hell voelt zich soms zelf een thuisloze (RD, 15 maart 2013)

Ed van Hell: Laten we uit onze comfortbunker komen (RD, 1 december 2018)