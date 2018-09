Economie groeit met 2,6 procent in 2019

Nederland staat er goed voor. De economie groeit volgend jaar met 2,6 procent. Maar er zijn ook bedreigingen, zoals de brexit en de kans op handelsconflicten. Het kabinet bereidt Nederland daarom voor op economische tegenwind door de overheidsfinanciën op orde te brengen.

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) schrijft dat in het voorwoord van de miljoenennota 2019, zo bevestigen Haagse bronnen een bericht van RTL Nieuws en De Telegraaf.

Volgens Hoekstra blijft de staatsschuld volgend jaar voor het eerst in jaren onder de 50 procent, namelijk 49,4 procent.

De miljoenennota verschijnt volgende week dinsdag (Prinsjesdag), maar de Kamerleden ontvingen het stuk vrijdag onder embargo. Eerder lekte al uit dat meer dan 95 procent van de huishoudens er volgend jaar op vooruit gaat, gemiddeld zo’n 1,5 procent.

Werkenden krijgen er ietsje meer bij dan gepensioneerden. Lage inkomens en vooral mensen met een uitkering blijven wat achter.

Het kabinet wil volgend jaar meer geld uittrekken voor defensie (1,2 miljard), onderwijs (1,9 miljard), veiligheid (1 miljard) en infrastructuur (0,5 miljard), zo blijkt uit de miljoenennota. Daarin staat verder dat de schatkist volgend jaar 300 miljoen minder binnenkrijgt door het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen. Dat bedrag loopt in 2023 op tot 1,5 miljard euro. Voor ondersteuning van de regio Groningen komt in 2018 100 miljoen extra beschikbaar.