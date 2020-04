Economen: Europese economie krimpt meer dan 10 procent

$lead

De economie in Europa krimpt door het nieuwe coronavirus in de eerste helft van dit jaar met meer dan 10 procent. Dat komt naar voren uit een maandelijkse enquête door persbureau Bloomberg onder economen. De krimp zal vooral in het tweede kwartaal worden gevoeld. Ook op jaarbasis zal de Europese economie door de coronacrisis krimpen. Zelfs als het verwachte herstel zich daarna in de loop van het jaar aandient, zal nog sprake zijn van zo’n 5 procent krimp. De Duitse economie wordt 7,6 procent kleiner, Italië verliest 8,8 procent en de economie van Spanje krimpt met 10 procent. Het Verenigd Koninkrijk krijgt volgens de ondervraagden met maar liefst 12 procent krimp te maken. De cijfers die economen noemen komen qua sentiment overeen met de eerdere rapporten van centrale banken, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Volgens IMF-directrice en oud-eurocommissaris Kristalina Georgieva is de huidige economische situatie de ernstigste sinds de grote economische crisis van de jaren dertig.