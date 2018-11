„Ecologische schade door leidingbreuk Berkel”

Waterschap Rijn en IJssel verwacht dat de breuk in een persleiding naar de Berkel bij Lochem omvangrijke ecologische schade heeft opgeleverd. Als de persleiding donderdag is hersteld, gaat het schap direct aan de slag om vast te stellen hoeveel schade er is, aldus een woordvoerster dinsdag.

Door de breuk in de persleiding stroomde vorige week afvalwater van zuivelfabriek FrieslandCampina het riviertje in. Dat veroorzaakte zuurstofgebrek in het water, waardoor vele duizenden vissen het loodje hebben gelegd. Maar het eiwitrijke water heeft naar verwachting ook de bodem en de oevers van de Berkel aangetast. De omgeving van de Berkel geldt als een bijzonder natuurgebied, waarin onder meer ijsvogels voorkomen.

Het schap heeft het meest vervuilde stuk van het riviertje met stuwen afgesloten en leidt afvalwater van de zuivelfabriek tijdelijk naar een opvangdepot van Rijkswaterstaat. Het is ook nog niet duidelijk hoe dat vervuilde water straks wordt afgevoerd. Pas als alle schade bekend is, valt te zeggen hoeveel de persleidingbreuk gaat kosten.