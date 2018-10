Ecologe Louise Vet is ‘duurzaamste’ van 2018

Ecoloog Louise Vet, directeur van het Wageningse instituut voor ecologie NIOO-KNAW, is de nieuwe nummer 1 van de Duurzame 100 van dagblad Trouw. De jury koos Vet uit een lijst met ruim vierhonderd namen.

Louise Vet is nauw betrokken bij het zogenoemde Deltaplan Biodiversiteit. Dit plan is bedoeld om de soortenrijkdom in Nederland te redden en te voorkomen dat er steeds minder soorten insecten en vlinders zijn. De onafhankelijke jury heeft grote waardering voor de vasthoudende manier waarop Vet deze unieke aanpak van de grond heeft gekregen. Biodiversiteit, de afkalvende soortenrijkdom, was hét thema van 2018, vond de jury.

De tiende editie van de jaarlijkse ranglijst met invloedrijkste duurzame Nederlanders staat donderdag in Trouw.