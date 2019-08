Echtpaar uit Blerick vermist na ‘godsdienstwaanzin’

Een echtpaar uit Blerick is sinds deze week vermist. Hun vier kinderen zijn door de Raad voor de Kinderbescherming in veiligheid gebracht, meldt De Limburger.

Volgens de zus van de man lijdt het echtpaar aan een ernstige vorm van godsdienstwaanzin en waren ze zich al langere tijd aan het voorbereiden op het ‘einde van de wereld’. Zij heeft inmiddels een oproep geplaatst op Facebook waarin ze vraagt uit te kijken naar haar broer en zijn vrouw. "Marcel heeft verleden jaar een hartoperatie en een bijna-doodervaring gehad. Volgens hem was het een wonder dat hij weer tot leven kwam en sinds die tijd spreekt hij alleen nog maar over God en zegt dat hijzelf Jezus is", zegt zijn zus tegen De Limburger.

Het echtpaar was al maanden bezig met een vertrek voor als de wereld zou vergaan, aldus de zus. "Hij zei dat ze samen naar God zouden gaan". Afgelopen maandag kwamen er opnieuw signalen van een naderend vertrek. Daarop greep de Raad voor de Kinderbescherming in en werden de kinderen uit huis gehaald. Ze zijn ondergebracht op een geheime plek. Sinds die tijd is er geen contact meer met het echtpaar, aldus De Limburger.