Echtpaar tilde verzekering met 80 vooropgezette aanrijdingen

De politie heeft deze week een echtpaar uit Den Bosch aangehouden dat de verzekering mogelijk voor een kleine 180.000 euro heeft getild. Volgens de politie raakten man en vrouw betrokken bij zo’n 80 aanrijdingen in Nederland en België sinds 2014, waarbij het echtpaar steeds de benadeelde partij leek. Het echtpaar zou de aanrijdingen met opzet veroorzaakt hebben om daarna de schade te claimen bij de verzekering.

Man en vrouwen sloegen volgens de politie vooral toe op parkeerplaatsen bij winkelcentra of meubelboulevards. Ze wachtten tot iemand achteruit reed vanaf een parkeerplek om die auto dan aan te rijden. Bij het invullen van het schadeformulier gebruikten zij smoesjes om dit zo snel mogelijk af te raffelen, zodat het formulier slecht werd ingevuld.

In 2018 kreeg de verzekeraar argwaan, en ging zelf uitrekenen hoe groot de kans is dat één persoon zoveel pech kon hebben door steeds weer betrokken te raken bij een botsing. „De kans hierop was nagenoeg nul”, aldus de politie. De verzekeraar onderzoekt hoe het ten onrechte geclaimde bedrag kan worden teruggevorderd. De auto is in beslag genomen.