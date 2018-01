Echtpaar ontkent uitbuiting zwakbegaafde

Het echtpaar uit Tubbergen dat verdacht wordt een man jarenlang als ‘huisslaaf’ gebruikt te hebben, ontkent dat de man gedwongen voor hen moest werken. „We hadden hem als een zoon opgenomen in ons gezin”, zei Gretha K. woensdag in de rechtbank in Almelo.

K. (47) en Adje B. (60) zouden het nu 32-jarige slachtoffer zeven dagen in de week, 16 uur per dag voor hen hebben laten werken. ’s Nachts werd hij opgesloten in een kleine caravan zonder sanitaire voorzieningen. B. sloeg hem herhaaldelijk, blijkt uit een verklaring van een zoon van het echtpaar. Het slachtoffer is zwakbegaafd en had een gokverslaving. Ook zou zijn bankrekening zijn geplunderd door de twee.

Volgens de officier van justitie verdiende het stel vier ton met de uitbuiting. Een derde verdachte, de 60-jarige Nico H. uit Hilversum, profiteerde door een onderneming en bankrekening op naam van het slachtoffer te zetten.

B. en K. leerden de man kennen op de kermis waar het echtpaar werkte. Ze namen hem op in het gezin, gaven hem werk, eten en onderdak, zei K. Volgens Adje B. heeft de man altijd geld gehad voor zijn werk. Dat zijn caravan ’s nachts op slot ging, gebeurde in wederzijds overleg. Het slachtoffer kreeg wel eens een klap, zei K. op de zitting. Tegenover de politie had ze eerder verklaard: „Als Adje hem sloeg, kreeg hij blauwe plekken. Bij mij gebeurde dat niet.”

De rechtbank in Almelo heeft twee dagen uitgetrokken voor de strafzaak.