Echtgenote Tob Cohen aangehouden

De Keniaanse politie heeft de echtgenote van de vermiste Nederlander Tob Cohen aangehouden. Bronnen binnen de politie zeggen tegen de krant Daily Nation dat de vrouw waarschijnlijk vervolgd zal worden. De zus van Cohen bevestigt dat de vrouw wordt vastgehouden en donderdag wordt voorgeleid. „We zien dit als een doorbraak”.

Cohen, een voormalige topman van Philips Oost-Afrika, verdween in juli. Hij lag volgens de krant in scheiding en zou zijn echtgenote van mishandeling hebben beschuldigd. Het is onduidelijk wat de Nederlander is overkomen.

Het is nog niet bekend waar de echtgenote van Cohen precies van zou worden verdacht. De krant bericht dat ze thuis is opgehaald door de politie, kennelijk om verhoord te worden. De vrouw zou vervolgens zijn vastgezet op het politiebureau.

De vrouw heeft eerder tegen de media gezegd dat haar echtgenoot naar Thailand is vertrokken, maar daar zou geen bewijs van zijn.