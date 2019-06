De 59-jarige vrouw die dinsdag dood in haar woning werd aangetroffen in de Drentse plaats De Groeve, is door een misdrijf om het leven gebracht. De 59-jarige man uit Tynaarlo die maandag werd aangehouden in de zaak, blijkt haar echtgenoot. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het misdrijf, maakte de politie woensdag bekend.

Na een melding werd het levenloze lichaam van de vrouw gevonden in het huis aan de Driehoekskamp. Het onderzoek naar het misdrijf is in volle gang, aldus de politie.