Echte Dakota ‘geland’ op Madurodam

Madurodam is een attractie rijker. Een echt Dakota-vliegtuig werd donderdag met een hijskraan neergezet in het Haagse miniatuurpark. Het toestel is 18 meter lang en heeft een spanwijdte van 30 meter. Hij komt naast de miniversie van Schiphol te staan. Daar wordt een ‘flight experience’ gebouwd.

De DC3 is in de afgelopen anderhalf jaar gerestaureerd. Hij is geschilderd in zilver en blauw, de kleuren van KLM in de jaren 40 en 50.

Madurodam is momenteel gesloten vanwege de uitbraak van het coronavirus. Het is nog niet bekend wanneer het park weer opengaat.