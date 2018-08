Echt de allerlaatste reünie Engelandvaarders

Zeker zes hoogbejaarde Engelandvaarders komen woensdag naar de allerlaatste jaarlijkse reünie op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum. Ze halen daar met onder anderen prinses Beatrix herinneringen op aan de tijd dat ze meehielpen om Nederland te bevrijden van de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog. De reünie in Hilversum is tevens het einde van het Genootschap Engelandvaarders, dat in 1969 is opgericht.

„We zijn nu nog maar met zo weinig mensen dat we het zonde vonden om nog langer geld uit te geven aan deze bijeenkomsten”, zegt generaal-majoor b.d. Rudi Hemmes, 95 jaar, Engelandvaarder en voorzitter van het Genootschap Engelandvaarders. „Voor deze keer waren acht Engelandvaarders uitgenodigd, maar er waren er weer twee die denken dat ze niet meer kunnen komen. Het houdt op. Het Museum Engelandvaarders in Noordwijk neemt ons archief en de kas over.”

Engelandvaarders is de geuzennaam voor mannen en vrouwen die na de capitulatie in mei 1940 en voor D-Day in juni 1944 vanuit Nederland bij de regering in ballingschap in Engeland wisten te komen. Een deel van de Engelandvaarders vormde de Prinses Irenebrigade, die in 1944 vanuit Normandië (Frankrijk) meevocht om Nederland te bevrijden. Hemmes hoorde bij de Prinses Irenebrigade. Na de oorlog is de brigade omgedoopt tot Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. „En het is nog steeds een eer als je het oranje-blauwe koord van dit regiment mag dragen.”

In 2013 zou al de laatste reünie van de Engelandvaarders zijn. Maar die bijeenkomst was zo geslaagd dat besloten werd toch nog even door te gaan. Hemmes: „Na deze reünie zullen sommigen privé wel contact met elkaar blijven houden, maar er komt geen officiële herdenkingsdag of zo. Tenminste, wij gaan daar geen moeite meer voor doen. Als onze nakomelingen zoiets willen organiseren, is dat natuurlijk prima maar het hoeft niet. Wij zijn gekomen, en nu zullen wij gaan.”