EC-voorzitter Juncker wil af van zomertijd

De Europese Commissie wil af van de zomertijd. Dat zei EC-president Juncker vrijdagochtend op de Duitse televisie. Als hij zijn zin krijgt, betekent dat het einde van het verzetten van de klok.

Juncker voelt zich gesteund door een internetpetitie van de Commissie vanaf begin juli. Daarin zou 80 procent van de respondenten hebben aangegeven de zomertijd te willen afschaffen. Volgens Juncker zou het zinloos zijn de burgers om een mening te vragen en deze niet te volgen. „De mensen willen het, dus we gaan het doen”, aldus de voorzitter.

Aan de internetpeiling deden 4,6 miljoen mensen mee. Daarmee was het veruit de grootste peiling die de Europese Commissie ooit uitvoerde. Overigens kwam de overgrote meerderheid (3 miljoen) van de respondenten volgens de media uit Duitsland.

Het vraagstuk of de zomertijd moet blijven, speelt al even binnen de Europese Unie. Vorig jaar gaf het Europees Parlement de Commissie opdracht hiernaar een onderzoek te doen.

Officieel zijn de lidstaten vrij in de keus of ze meedoen aan de zomertijd. In de praktijk sluiten lidstaten zich echter gemakkelijk aan bij wat in buurlanden gebruikelijk is. Daarmee is het vanzelf een kwestie geworden die op Europees niveau wordt besproken. Om daadwerkelijk af te komen van het tweemaal per jaar verzetten van de klok is het nodig dat de Europese Commissie, het Europees Parlement en de 28 lidstaten het met elkaar eens zijn.

Juncker zei vrijdagmorgen dat de Commissie waarschijnlijk nog diezelfde dag daarvoor de eerste stap zou zetten. Daarna zullen alle regeringen en parlementen in de lidstaten zich erover moeten uitspreken, wat op zijn minst maanden kan duren.

Voor het uurtje achteruit op 28 oktober maakt dit niet uit, want dat is een terugkeer naar de wintertijd. Maar of de klok op 31 maart 2019 weer vooruit wordt gezet, is met de opmerking van Juncker dus onzeker geworden.