Earth Hour wegens coronavirus zonder extra evenementen

Het Wereld Natuur Fonds WWF vraagt iedereen zaterdagavond tussen 20.30 en 21.30 uur lampen en andere elektrische apparaten uit te schakelen, tijdens het zogenoemde internationale Earth Hour. Het uur is bedoeld om stil te staan bij klimaatverandering.

Wegens het coronavirus wordt dit jaar niet, zoals anders, opgeroepen om ook op andere manieren er aandacht aan te besteden; zoals met diners bij kaarslicht of speurtochten met zaklampen.

Het uur is dit jaar ook bedoeld „om stil te staan bij alles wat er in de wereld gebeurt. Juist nu”, zegt Kirsten Schuijt, directeur van het fonds op de eigen site.

„De wereld zit midden in een gezondheidscrisis, het coronavirus beheerst ons leven. Dit vraagt veel van mensen en zéker van al die mensen met vitale beroepen die onze maatschappij draaiende houden. We willen hen, namens alle WWF’ers wereldwijd, een grote steun betuigen en bedanken voor al het belangrijke werk dat zij op dit moment voor ons doen”, aldus Schuijt.

Vorig jaar werd er in ruim 180 landen meegedaan aan het jaarlijkse evenement op de laatste zaterdag van maart. Earth Hour begon in 2007 in Sydney.