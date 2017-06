E-sigaret als kermisprijs mag niet meer

Kermisexploitanten en tabaksverkopers kunnen vanaf volgende maand rekenen op controles van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Inspecteurs onderzoeken of zij zich houden aan de aangescherpte regels rond elektronische sigaretten, maakte de NVWA vrijdag bekend.

Sinds mei vorig jaar mogen deze sigaretten en navulverpakkingen met nicotine alleen nog verkocht worden aan mensen boven de achttien. Ook geldt er een reclameverbod voor deze producten. Vanaf volgende maand gaan deze regels ook in voor elektronische sigaretten en navulverpakkingen zonder nicotine.

„Het winnen van een shishapen of elektronische sigaret op de kermis mag dus niet meer”, aldus de toezichthouder. Shishapennen (kleine waterpijpen in de vorm van een e-sigaret) zijn vooral populair onder jongeren en worden vaak op kermissen als prijs aangeboden. Bijvoorbeeld tegen het inwisselen van gewonnen punten of in een grijpautomaat. Ook hangen er op kramen soms posters met afbeeldingen van shishapennen. Dit is eveneens niet meer toegestaan.

Volgens de NVWA levert een overtreding van het reclameverbod een boete op van minimaal 450 euro. Voor het verstrekken van de producten aan jongeren onder de achttien bedraagt de boete minimaal 1360 euro.