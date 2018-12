E-neuzen langs Waal tegen illegaal ontgassen

De provincie Gelderland laat binnenkort langs de Waal meetapparaten plaatsen die illegale uitstoot van schadelijke stoffen door binnenvaartschepen kunnen opmerken. De 24 zogeheten eNoses, elektronische neuzen, komen met elkaar in verbinding te staan. Zo kunnen voorbijvarende schepen gemonitord worden.

Het provinciebestuur vermoedt dat schippers van tankschepen hun tanks ontgassen terwijl ze op de rivier varen. Dat mag niet in diverse provincies, waaronder Gelderland, maar het is lastig aan te tonen. „Precieze gegevens daarover ontbreken nu. De 24 eNoses kunnen daar meer duidelijkheid over verschaffen”, zegt gedeputeerde Bea Schouten (Milieu en Leefbaarheid).

Ontgassen is het lozen van restdampen nadat een schip zijn lading heeft afgeleverd. Dat gebeurt bijvoorbeeld om te voorkomen dat een volgende lading met een ander product wordt verontreinigd. Er bestaan speciale installaties aan wal om schepen te ontgassen, maar het gebeurt dus ook al varend en dat is slecht voor de luchtkwaliteit. De elektronische neuzen merken stoffen op die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid, zoals benzeen.