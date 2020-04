E. du Perronprijs 2019 naar Ellen Deckwitz

De jaarlijkse E. du Perronprijs 2019 is toegekend aan Ellen Deckwitz voor haar bundel Hogere Natuurkunde. De literaire prijs van onder meer de gemeente Tilburg en de universiteit in deze stad bedraagt 2500 euro.

De jury bekroont een „fascinerende en onheilspellende dichtbundel, waarin verschillende genres, stemmen en stemmingen met elkaar worden verweven. Aan het woord is een kleindochter die de stem van haar grootmoeder laat klinken en haar oorlogservaringen in Nederlands-Indië onder woorden probeert te brengen. Het levensverhaal wordt alleen in flarden verteld. Deckwitz’ verhalende poëzie laat zien hoe families getekend worden door een land van herkomst dat werd verwoest”.

De onderscheiding wordt in oktober uitgereikt.