E-books sneller te leen via digitale bieb

Bibliotheekleden kunnen voortaan uiterlijk binnen een jaar Nederlandstalige e-books lenen. Dat zijn de verschillende partijen in de Nederlandse boekenbranche woensdag overeengekomen. Ook krijgen schrijvers, vertalers en beeldmakers voortaan per uitlening betaald.

Hierdoor komen er meer (actuele) titels en meer titels voor de jeugd beschikbaar. Op dit moment telt de Online Bibliotheek 21.000 e-books van de in totaal circa 35.000 titels. De verwachting is dat dit aantal groeit naar 27.000 e-books eind volgend jaar.

Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) is tevreden over de afspraken. Niet alleen omdat er nu meer titels beschikbaar komen, maar ook omdat de makers voortaan kunnen rekenen op een vergoeding: „We weten dat het in de cultuursector voor velen, een enkele uitzondering daargelaten, nooit een vetpot is geweest. Als je schrijver, vertaler of beeldmaker bent, moet je ook gewoon eerlijk beloond worden naar werken.”

Voor de uitvoering stelt Van Engelshoven een bedrag beschikbaar dat oploopt tot 3 miljoen euro in 2021.