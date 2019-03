Eén verdachte aanslag Delft voorlopig vrij

Een van de twee mannen die worden verdacht van het laten ontploffen van twee handgranaten in Delft op 17 mei, komt op vrije voeten. De rechtbank in Den Haag ging mee in het verzoek van de raadsvrouw van de 23-jarige Dean P. uit Delft om zijn voorarrest op te heffen. Medeverdachte Michael B. (41) uit Den Haag blijft wel achter de tralies.

De granaten ontploften in de vroege ochtend voor twee coffeeshops in het centrum van de stad. De twee mannen werden vorig jaar juni aangehouden toen ze samen in een auto zaten in Noordwijk.

Het OM verzette zich tegen de vrijlating van beiden. De rechtbank zag maandag weliswaar aanwijzingen voor de betrokkenheid van P. maar vond dat er op dit moment onvoldoende ernstige bezwaren tegen hem op tafel liggen. Er loopt nog politie-onderzoek, ook naar DNA-sporen.

Tegen B. liggen meer aanwijzingen van zijn betrokkenheid op de plank, stelde de rechtbank. Zo was zijn DNA aangetroffen op twee handgranaten en nu ook op een masker, blijkt uit nader onderzoek. B. is ooit veroordeeld voor een drievoudige moord in Scheveningen.

Voor meerdere incidenten met handgranaten en beschietingen van coffeeshops in Delft de afgelopen periode, zitten ook andere verdachten vast.