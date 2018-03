Eén SGP-vrouw komt op eigen kracht in raad

In zeker zeven gemeenten stonden bij deze verkiezingen vrouwen op SGP-lijsten. Met uitzondering van Lilian Janse –985 van de 1164 Vlissingse SGP-stemmen– wisten zij echter niet genoeg voorkeursstemmen te behalen.

Joanne Ligthart-de Bruin kreeg in Sliedrecht 101 van de 3508 uitgebrachte stemmen op de SGP-CU-lijst.

In Zoetermeer (2667 stemmen voor CU-SGP) kleurden 37 mensen het vakje voor de naam van Esther Velzen rood en 36 dat van Hennie van der Slik-Bregman.

Jacolien Saarloos-de Bruijne kreeg in Nissewaard 49 van de 1285 uitgebrachte stemmen op de gezamenlijke CU-SGP-lijst.

Op de Amsterdamse lijsttrekker Paula Schot werden woensdag 462 van de 546 SGP-stemmen uitgebracht. Dat was in de verste verte nog niet genoeg om voor de staatkundig-gereformeerden in de hoofdstad een raadszetel te bemachtigen. Tijdens de Kamerverkiezingen in 2017 stemden in Amsterdam 687 mensen op de SGP.