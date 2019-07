Eén opgepakte man Berkel verdacht van moord

Eén van de veertien mannen die maandag in een huis waarin een dode lag in Berkel en Rodenrijs werden opgepakt, wordt verdacht van de moord op de 38-jarige man.

De 29-jarige verdachte is de enige die nog vast blijft zitten, de overige dertien zijn op vrije voeten gesteld. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

Agenten troffen maandag rond 07.30 uur de overleden man aan in een huis aan de A.H. Verweijweg. Omdat niet direct duidelijk werd wat zich had afgespeeld, besloot de politie alle mannen mee te nemen voor verhoor.

Uit onderzoek blijkt nu dat het slachtoffer is omgekomen door een misdrijf. Onduidelijk is nog waarom de man is vermoord.