Eén op de vier kerkgebouwen heeft nieuwe functie

Eén op de vier Nederlandse gebedshuizen wordt niet langer gebruikt voor religieuze doeleinden. Dit komt naar voren uit onderzoek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) naar alle kerkgebouwen van Nederland.

Van de 7110 kerken, synagogen, moskeeën en tempels in Nederland hebben er 1530 een andere bestemming gekregen en staan 295 op het punt een nieuwe functie te krijgen. Van de 1530 kerken die voor niet religieuze doeleinden worden gebruikt, is een kwart rooms-katholiek en is 70 procent van protestantse oorsprong.

Bijna 40 procent van de gebouwen met een herbestemming heeft een sociaal-culturele functie gekregen, zoals dorpshuis, bibliotheek, museum of expositieruimte. Van de gebedshuizen wordt 30 procent gebruikt om te wonen.

Alhoewel sommige kerkgenootschappen nog groeien, is de verwachting dat veel meer kerkgebouwen de komende jaren hun religieuze functie verliezen. Om kerkeigenaren die door willen als kerk of die hun gebouw juist een nieuwe functie willen geven te steunen, is op initiatief van minister Ingrid van Engelshoven (OCW) eind 2018 de Nationale Kerkenaanpak in het leven geroepen: een samenwerking tussen de kerken, provincies, gemeenten en erfgoedorganisaties. Vanuit het programma Toekomst Religieus Erfgoed stimuleren zij dat er per gemeente tijdig nagedacht wordt over alle kerkgebouwen. Inmiddels zijn zo’n 140 gemeenten met zo’n kerkenvisie aan de slag gegaan.