„Eén koffie alsjeblieft”, maar dan in gebarentaal

Politieagenten van de eenheid Den Haag bestellen sinds maandag hun koffie door gebaren te gebruiken. De koffiebar, met de toepasselijke naam ”De Blauwe Boon”, biedt werk aan Benjamin, Robert en Sharda. Alle drie zijn ze slechthorend of doof.

De drie barista’s, ook wel gebarista’s genoemd, komen van detacheringsbureau Ctalents, dat mensen met een auditieve of visuele beperking inzet op plekken waar hun talenten tot hun recht komen. Jory de Groot is coördinator Banenafspraak bij de Haagse politie en heeft de samenwerking opgezet.

Waarom het initiatief voor deze koffiebar?

„Ik was eerder bezig geweest om mensen met autisme in te zetten in de functie van camerabeeldenspecialist. Dat deden we in het kader van de Banenafspraak. We nemen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan. Laatst zag ik online de Sign Language Coffee Bar. Ik vond het een mooi initiatief en wist gelijk dat ik dat op het politiebureau ook wilde. Er wordt zo veel koffie gedronken dat ik gelijk mogelijkheden zag.”

Wat is het mooie hieraan dan?

„Vaak moeten mensen met een beperking zich aanpassen aan een nieuwe situatie. Over het algemeen is dat lastig voor hen. Maar nu zijn het juist de collega’s die zich moeten gaan aanpassen, en niet de barista’s.”

Wat is de ervaring van de barista’s tot nu toe?

„De barista’s zijn nog maar kort aan het werk bij ons op het politiebureau. Ze geven wel aan dat ze het heel erg leuk vinden. De eerste dagen zijn erg intensief geweest. Ze ervaren het politiebureau als een bijzondere plek om koffie te maken. Collega’s staan in uniform voor hen in de rij, het is allemaal anders dan dat ze gewend zijn.”

Al reactie’s van collega’s gekregen?

„Jazeker. Veel collega’s hebben me aangesproken over het initiatief en de kwaliteit van de koffie. De medewerkers zijn heel positief over de manier van koffie bestellen. In het begin is het voor iedereen spannend. Collega’s vragen zich bijvoorbeeld af of ze dit echt moeten gaan doen. Maar als ze eenmaal over de drempel zijn is het leuk om te zien dat het ook snel verder gaat.”

Want hoe gaat het dan verder?

„Het is mooi om collega’s niet alleen de gebaren rondom koffie te zien gebruiken, de nieuwe opzet lokt uit tot meer interactie. Medewerkers zoeken naar meer gebaren voor een gesprek. Denk aan woorden als ”goedemorgen” en ”dankjewel”.

Zelf ook al in gebarentaal koffie besteld?

„Ja natuurlijk. En het gaat best al heel aardig. De gebaren voor koffie en cappuccino weet ik uit mijn hoofd en gaan me goed af. Ik moet nog wel oefenen met het juiste gebaar om ook een koekje te kunnen bestellen.”

