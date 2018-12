Eén kinkhoestvaccinatie minder voor baby

Baby’s kunnen voortaan toe met twee vaccinaties tegen kinkhoest in plaats van drie, schrijft de Gezondheidsraad in een advies. Dat kan omdat alle zwangere vrouwen vanaf volgend jaar een vaccinatie krijgen aangeboden tegen deze besmettelijke ziekte. Als een moeder gevaccineerd is, is haar kind vanaf de geboorte ook beschermd.

Daardoor kan de eerste vaccinatie worden uitgesteld. Nu krijgen baby’tjes bij twee, drie en vier maanden een vaccinatie. Dat zou dan opgeschoven worden naar drie en vijf maanden.

Bij enkele uitzonderingsgroepen bestaat wel een hoger risico op infectie als de eerste vaccinatie wordt uitgesteld. De raad adviseert voor deze groepen een ander vaccinatieschema te gebruiken met drie doses.